Следующая новость
читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американское военное издание Military Watch критически оценило заявление главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрия Шугаева на Восточном экономическом форуме 2021 года о готовности к новым соглашениям об экспорте тяжелых истребителей Су-35 в Китай. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Хотя Китай был первым и в течение многих лет единственным зарубежным заказчиком Су-35, сейчас от КНР не ожидается значительного интереса к дальнейшим приобретениям, в основном из-за роста возможностей самолетов, производимых ее собственным оборонным сектором. Это признал и Шугаев в своем заявлении для прессы: «На сегодняшний день новых заявок от Китая на закупку дополнительных партий многоцелевых истребителей Су-35 не поступало».

С момента ввода в строй Су-35 в начале 2014 года Россия активно предлагала эти истребители на экспорт, при этом Китай и Египет разместили заказы на 24 самолета для каждой страны в 2015 и 2018 годах соответственно. Перспективы будущих продаж истребителя были поставлены под сомнение в первую очередь из-за конкуренции со стороны других российских истребителей-тяжеловесов, таких как Су-30СМ / СМ2 и Су-57, при этом Россия в настоящее время предлагает на экспорт больше типов истребителей этого весового класса, чем остальные страны мира вместе взятые.

Поскольку поставки по контракту с Египтом подходят к завершению, Китай рассматривался как возможный заказчик для приобретения новых Су-35, и такая покупка потенциально может дать серьезный толчок развитию российской военной авиационной промышленности. По предыдущим контрактам самолеты были проданы примерно по 1 млрд долларов за каждую партию из 12 единиц, включая стоимость обучения, запасных частей, вооружения, что сделало их самыми дорогими истребителями из незападных стран, когда-либо экспортировавшимися.

Считается, что Китай проявил интерес к Су-35 в начале 2010-х годов в первую очередь из-за возможности передачи технологий, связанных с его двигателями с управляемым вектором тяги, которые с тех пор использовались для улучшения маневренности его собственных самолетов, прежде всего J-10C. Су-35 является усовершенствованной производной советского истребителя-тяжеловеса Су-27 Flanker поколения 4++, а Китай сам разработал собственные производные конструкции Flanker, которые сейчас во многих отношениях превосходят Су-35. Последний такой вариант – это J-16, оснащенный стелс-покрытиями, радаром АФАР и новыми ракетами «воздух-воздух», то есть всеми особенностями, в которых у Су-35 отмечались недостатки.

Учитывая, что Китай имеет гораздо больший бюджет на оборону и исследования и разработки, чем Россия, а также более динамичную экономику, лидирующие позиции в ряде важных областей, в первую очередь в электронике, это делает его собственные производные от Flanker во многих отношениях самыми эффективными в мире. Это, а также тот факт, что истребители обычно продаются экспортным клиентам по гораздо более высоким ценам, чем вооруженным силам своей страны, означает, что даже при равной эффективности оборонного сектора Китая и России, Су-35 по экспортным ценам вряд ли обойдется КНР дешевле их отечественного J-16.

Впрочем, если Россия предложит Су-35 в пакете с новым соглашением о передаче технологий (возможно, связанных с новейшими типами ракет воздушного базирования, которые он может развернуть), есть вероятность, что Китай проявит интерес.

Вам может понравиться

Британские истребители Eurofighter Typhoon версии Tranche 1 досрочно снимут с вооружения

Королевские ВВС Великобритании (RAF) решили вывести из эксплуатации все истребители Eurofighter Typhoon варианта Tranche 1 к 2025 году, о чем было заявлено еще в марте. Но до сих пор было

Forbes: Китай обладает средствами для уничтожения американских авианосцев в Южно-Китайском море

В информационном агентстве Forbes заявили, что китайские вооруженные силы располагают всеми необходимыми инструментами для нейтрализации угрозы от авианосцев американских ВМС в Южно-Китайском море. Перевод материала подготовлен «ПолитРоссией». Авторы статьи указывают

Military Times: «Прямая подводная угроза» от России серьёзно изменила военно-морскую стратегию США

Командование ВМС США в последние годы серьезно изменило свой подход к стратегии ведения противолодочной войны, придав борьбе с «подводной угрозой» первостепенное значение. Во многом это отразилось на структуре американского флота.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 сентября – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 13 сентября – облачно с прояснениями, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 сентября – небольшой дождь, до 14 °C | Королев: погода, 13 сентября – переменная облачность, до 24 °C | Подольск: погода, 13 сентября – небольшая облачность, до 22 °C | Армавир: погода, 13 сентября – ясно, до 24 °C |