Американское военное издание Military Watch критически оценило заявление главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрия Шугаева на Восточном экономическом форуме 2021 года о готовности к новым соглашениям об экспорте тяжелых истребителей Су-35 в Китай. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Хотя Китай был первым и в течение многих лет единственным зарубежным заказчиком Су-35, сейчас от КНР не ожидается значительного интереса к дальнейшим приобретениям, в основном из-за роста возможностей самолетов, производимых ее собственным оборонным сектором. Это признал и Шугаев в своем заявлении для прессы: «На сегодняшний день новых заявок от Китая на закупку дополнительных партий многоцелевых истребителей Су-35 не поступало».

С момента ввода в строй Су-35 в начале 2014 года Россия активно предлагала эти истребители на экспорт, при этом Китай и Египет разместили заказы на 24 самолета для каждой страны в 2015 и 2018 годах соответственно. Перспективы будущих продаж истребителя были поставлены под сомнение в первую очередь из-за конкуренции со стороны других российских истребителей-тяжеловесов, таких как Су-30СМ / СМ2 и Су-57, при этом Россия в настоящее время предлагает на экспорт больше типов истребителей этого весового класса, чем остальные страны мира вместе взятые.

Поскольку поставки по контракту с Египтом подходят к завершению, Китай рассматривался как возможный заказчик для приобретения новых Су-35, и такая покупка потенциально может дать серьезный толчок развитию российской военной авиационной промышленности. По предыдущим контрактам самолеты были проданы примерно по 1 млрд долларов за каждую партию из 12 единиц, включая стоимость обучения, запасных частей, вооружения, что сделало их самыми дорогими истребителями из незападных стран, когда-либо экспортировавшимися.

Считается, что Китай проявил интерес к Су-35 в начале 2010-х годов в первую очередь из-за возможности передачи технологий, связанных с его двигателями с управляемым вектором тяги, которые с тех пор использовались для улучшения маневренности его собственных самолетов, прежде всего J-10C. Су-35 является усовершенствованной производной советского истребителя-тяжеловеса Су-27 Flanker поколения 4++, а Китай сам разработал собственные производные конструкции Flanker, которые сейчас во многих отношениях превосходят Су-35. Последний такой вариант – это J-16, оснащенный стелс-покрытиями, радаром АФАР и новыми ракетами «воздух-воздух», то есть всеми особенностями, в которых у Су-35 отмечались недостатки.

Учитывая, что Китай имеет гораздо больший бюджет на оборону и исследования и разработки, чем Россия, а также более динамичную экономику, лидирующие позиции в ряде важных областей, в первую очередь в электронике, это делает его собственные производные от Flanker во многих отношениях самыми эффективными в мире. Это, а также тот факт, что истребители обычно продаются экспортным клиентам по гораздо более высоким ценам, чем вооруженным силам своей страны, означает, что даже при равной эффективности оборонного сектора Китая и России, Су-35 по экспортным ценам вряд ли обойдется КНР дешевле их отечественного J-16.

Впрочем, если Россия предложит Су-35 в пакете с новым соглашением о передаче технологий (возможно, связанных с новейшими типами ракет воздушного базирования, которые он может развернуть), есть вероятность, что Китай проявит интерес.