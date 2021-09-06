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Пакистан намерен заказать у Китая около трехсот танков VT-4, сообщает американское издание Military Watch. Авторы публикации отмечают, что эти боевые машины станут самой мощной техникой пакистанской армии.

На танке VT-4 установлен 1300-сильный двигатель китайского производства на дизельном топливе. Также боевую машину оснастили эффективным комплексом активной защиты, которая способна бороться практически со всеми современными высокоточными ракетами.

Но главное преимущество танка – это все же «самые мощные в мире китайские снаряды». Они, по мнению американских экспертов, позволят VT-4 стать серьезным конкурентом российским Т-90С и Т-90МС, которые использует главный противник Пакистана – Индия.

Авторы напоминают, что сейчас на вооружении Пакистана имеются боевые машины Al-Zarrar, являющиеся переработкой советских Т-54, а также Т-72, который изготовлен из копий узлов и механизмов Т-72. Оба этих танка разработаны в Китае.

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