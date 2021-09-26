Особенностью огневой мощи нового российского танка Т-14 «Армата», которую часто недооценивают, является его чрезвычайно большая дальность поражения. На это преимущество перед лучшими танками стран Запада и потенциал его применения в бою указывает американское военное издание Military Watch. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Первые серийно производимые Россией танки Т-14 Armata запланировано ввести строй к концу 2021 года. Впервые представленный в 2015 году, Т-14 был провозглашен революционным благодаря его секционированной конструкции корпуса и совершенно уникальному использованию беспилотной башни, не считая множества других беспрецедентных особенностей – от взрыво-реактивной брони «Малахит» до продвинутой радиолокационной системы. В совокупности это делает Т-14 более труднопоражаемым, чем любой другой танк конкурирующих конструкций.

Орудие танка 2А82-1М имеет высокую скорострельность и может использовать специализированные снаряды «Вакуум-1» с непревзойденной пробивной способностью, оцениваемой более чем в 1000 мм «условной брони». Особенностью Т-14, а точнее его огневой мощи, которую часто недооценивают, является его чрезвычайно большая дальность поражения, которая дает очень весомое преимущество перед западными соперниками.

Действительно, дальность в 12 км настолько велика, что для ведения огня на таких расстояниях необходимо будет в значительной степени полагаться на данные о целеуказании, предоставленные другими подразделениями. При этом собственные датчики Т-14 до сих пор считались недостаточными для обнаружения целей, особенно в неровной местности, которая составляет большую часть границ России.

Российские танки давно делают упор на большую дальность поражения и еще СССР первым развернул противотанковые управляемые ракеты для стрельбы из основных орудий своих основных танков, таких как Т-64Б и Т-72Б. Управляемый реактивный снаряд 3УБК21 «Спринтер» для Т-14 основан на том же принципе, превосходя всех известных конкурентов. Как сообщается, он может пробить более 900 мм брони, что считается достаточным для нейтрализации любого существующего танка НАТО.

Американский M1A2 Abrams, который многими считается ведущим западным танком, имеет дальность поражения всего 4 км, что означает, что Т-14 может стрелять втрое дальше. Второе место после Т-14 по этому показателю занимает южнокорейский танк K2 Black Panther, он может поражать цели на расстоянии до 8 км, что означает преимущество Т-14 по дальности в 1,5 раза.

Несмотря на то, что преимущество Т-14 по дальности является значительным, оно опирается на мощную сетецентрическую боевую способность и возможности использования корректировщиков, будь то дроны, другие танки или даже пехота, передавать данные о целеуказании танку, стреляющему снарядом Sprinter.

Поскольку США долгое время уделяли гораздо меньшее внимание бронетанковой войне, чем Россия, и в результате постоянно сталкивались с недостатками, особенно в области дальности поражения, американская доктрина будет в гораздо большей степени полагаться на нанесение противотанковых ударов с воздуха. Лишь в таких условиях столкновение с вражескими танками станет роскошью, на которую российская армия не сможет рассчитывать из-за гораздо меньших военно-воздушных сил, поддерживающих ее с более скромными ударными возможностями. Однако, если Т-14 будут действовать против «Абрамсов» или других западных танков в воздушном пространстве, где доступ американской или натовской авиации будет перекрыт силами ПВО, преимущество нового российского танка по дальности поражения может оказаться огромным.