читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В информагентстве Military Watch отметили, что Беларусь может заменить свои устаревшие легкие истребители тяжелыми боевыми самолетами, как в свое время поступила РФ. Перевод материала подготовлен «ПолитРоссией».

Отмечается, что белорусские ВВС в настоящее время используют легкие МиГ-29, произведенные еще в эпоху СССР. Они регулярно модернизируются, однако их все равно придется вывести из эксплуатации уже в 2030-х годах, поэтому появилась потребность в их замене. Аналитики считают, что белорусы вполне могли бы заменить их российскими МиГ-35, однако не станут этого делать, так как последние выпускаются в крайне малых количествах и продаются по весьма высокой цене.

По этой причине эксперты уверены, что Минск заменит свои легкие боевые машины более тяжелыми Су-30СМ, которые стоят значительно дешевле и при этом относятся к генерации 4+. Они также могут похвастаться повышенной выносливостью, современными радарами и эффективными средствами РЭБ. Кроме того, на них можно устанавливать мощные ракеты с огромной дальностью поражения.

Вам может понравиться

Зеленский заявил о потере «человечности» и «чувства реальности» после вступления на должность президента

Владимир Зеленский, украинский лидер, поведал о том, как вступление на должность президента, повлияло на его восприятие и человечность. Согласно его словам, в некоторые моменты у него возникало чувство, что он

Польша представила прототип своего противотанкового дрона «Пират»

На проходящей в польском Кельце выставке вооружений MSPO 2021, весьма значимой по европейским масштабам, впервые представлен демонстратор пусковой установки противотанковых управляемых ракет «Пират», интегрированной с дистанционно управляемым модулем вооружения. Это

Украинские силовики обстреляли из гранатометов город Первомайск в Донбассе

Представители делегации от ЛНР в СЦКК заявили о том, что бойцы украинских вооруженных сил вчера, 11 сентября, осуществили обстрел поселения Первомайск с использованием гранатометов. Согласно их словам, через день после
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 сентября – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 13 сентября – облачно с прояснениями, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 сентября – небольшой дождь, до 14 °C | Королев: погода, 13 сентября – переменная облачность, до 24 °C | Подольск: погода, 13 сентября – небольшая облачность, до 22 °C | Армавир: погода, 13 сентября – ясно, до 24 °C |