В информагентстве Military Watch отметили, что Беларусь может заменить свои устаревшие легкие истребители тяжелыми боевыми самолетами, как в свое время поступила РФ. Перевод материала подготовлен «ПолитРоссией».

Отмечается, что белорусские ВВС в настоящее время используют легкие МиГ-29, произведенные еще в эпоху СССР. Они регулярно модернизируются, однако их все равно придется вывести из эксплуатации уже в 2030-х годах, поэтому появилась потребность в их замене. Аналитики считают, что белорусы вполне могли бы заменить их российскими МиГ-35, однако не станут этого делать, так как последние выпускаются в крайне малых количествах и продаются по весьма высокой цене.

По этой причине эксперты уверены, что Минск заменит свои легкие боевые машины более тяжелыми Су-30СМ, которые стоят значительно дешевле и при этом относятся к генерации 4+. Они также могут похвастаться повышенной выносливостью, современными радарами и эффективными средствами РЭБ. Кроме того, на них можно устанавливать мощные ракеты с огромной дальностью поражения.