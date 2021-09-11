По мере того, как Россия укрепляет свой собственный подводный флот и возможности, ВМС США вновь сосредоточили свое внимание на подводных угрозах и назвали противолодочную войну приоритетом для всех моряков – включая в их число и морских пехотинцев. Об этом говорится в большом военно-аналитическом обзоре Military Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В минувшем августе президент России Владимир Путин объявил о планах постройки двух атомных подводных лодок, оснащенных межконтинентальными баллистическими ракетами (ПЛАРБ), и двух подводных лодок с дизельными двигателями. Китай, обладающий сейчас четырьмя ПЛАРБ, может похвастаться 50 дизель-электрическими ударными подводными лодками.

Чтобы противостоять этим угрозам, ВМС США в последнее время провели учения, направленные на улучшение своей способности бороться с подводными лодками противника. В последние годы руководство ВМС предупреждало об усилении подводной активности России в Атлантическом океане и предупреждали, что континентальные Соединенные Штаты больше не являются убежищем, защищенным от таких угроз.

«За последние несколько лет мы поняли, что существует постоянная непосредственная угроза в западной части Атлантического океана, в первую очередь со стороны Военно-морских сил Российской Федерации, которая привлекает гораздо больше внимания из-за проблем, которые представляют для обороны нашей родины», – заявил для Navy Times адмирал Брайан Дэвис, командующий 2-й группой подводных лодок и заместитель командующего 2-м флотом.

«В частности, российские подводные лодки теперь имеют усовершенствованные крылатые ракеты, которые обладают такой дальностью и точностью, чтобы поражать военные и гражданские цели на всей территории США и Канады, и в результате мы уделяем гораздо больше внимания области подводных боевых действий на театре военных действий», – сказал Дэвис.

Хотя российский подводный флот значительно меньше, чем он был в разгар «холодной войны», он все еще имеет 11 подводных лодок с баллистическими ракетами и 17 атомных подводных лодок. Эти подводные лодки с баллистическими ракетами способны и технологически не уступают – по крайней мере, в некотором смысле – подводному флоту США, – сказал Брайан Кларк, отставной офицер подводной лодки и старший научный сотрудник Гудзоновского института.

По словам вице-адмирала Дэрила Кодла, главы Атлантических подводных сил, безопасных гаваней больше не существует, а это означает, что ВМФ должен быть готов к ведению боевых действий вблизи своей территории. «Россия стояла на коленях еще десятилетие назад, и это позволяло многим людям думать, что Америка защищена. Но теперь наша родина больше не является убежищем. Мы должны быть готовы к ведению высокоуровневых боевых действий в местных водах», – заявлял Кодл репортерам ровно год назад.

Высшие адмиралы ВМС США сходятся в одном: столкнувшись с кризисом или откровенными боевыми действиями, Россия извлечет выгоду из своих подводных сил, в том числе угрожая континентальной части Соединенных Штатов. В частности, российские субмарины направятся к базе морских подводных лодок Кингс-Бэй в Джорджии, чтобы преследовать американские подводные лодки с баллистическими ракетами, пытающиеся войти в гавань или выйти из нее. «В таком случае с русскими может возникнуть необходимость потопить их подводные лодки, потому что они, как только доберутся до восточного побережья – станут постоянной и прямой угрозой», – сказал по этому поводу эксперт Брайан Кларк.