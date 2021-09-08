Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мария Захарова, представительница внешнеполитического ведомства РФ, сообщила, что эстонскому послу Маргусу Лайдре был выражен протест из-за отказа в выдаче визы дипломату из России.

Согласно ее словам, именно Таллин виноват в увеличении уровня напряженности в отношениях между Эстонией и Россией, начав между странами «визовый конфликт». Она добавила, что Москва неоднократно предупреждала о том, что предпримет ответные меры в случае обострения ситуации, поэтому аналогичные действия будут предприняты по отношению к эстонской диппмиссии в РФ.

В российском МИД призвали Эстонию больше не предпринимать меры, которые могут привести к эскалации конфликта, отметив, что в ином случае России придется пойти на ответные шаги. Ранее эстонский МИД не стал выдавать визу дипломату из РФ, ответив тем самым на высылку своего работника из страны.

Вам может понравиться

Политолог Рар: Германия откажется от требований к «Северному потоку – 2» в случае холодной зимы

Александр Рар, немецкий эксперт по вопросам политики, рассказал, в случае чего ФРГ уберет все ограничения с «Северного потока – 2», введенного на него газовой директивой ЕС. Согласно его словам, если

На Украине Байдена и Зеленского заподозрили в заключении тайных решений по Донбассу

В украинском информационном агентстве «Страна» предположили, что Владимир Зеленский и Джо Байден, лидеры Украины и США, приняли тайные решения, касающиеся Донбасса. Журналисты выдвинули подобное предположение на основе информации, полученной от

Экс-депутат Рады назвал возможный развал ГТС Украины причиной одобрения Европой «Северного потока – 2»

Евгений Мураев, украинский экс-парламентарий, во время недавнего телеэфира отметил, что Европа одобрила «Северный поток – 2» из-за возможного разрушения газотранспортной системы Украины. Согласно его словам, в сложившейся обстановке виноваты киевские
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 сентября – пасмурно, до 17 °C | город Мытищи: погода, 8 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 сентября – небольшая облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 сентября – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 8 сентября – ясно, до 19 °C | Подольск: погода, 8 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 8 сентября – ясно, до 20 °C |