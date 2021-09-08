Мария Захарова, представительница внешнеполитического ведомства РФ, сообщила, что эстонскому послу Маргусу Лайдре был выражен протест из-за отказа в выдаче визы дипломату из России.

Согласно ее словам, именно Таллин виноват в увеличении уровня напряженности в отношениях между Эстонией и Россией, начав между странами «визовый конфликт». Она добавила, что Москва неоднократно предупреждала о том, что предпримет ответные меры в случае обострения ситуации, поэтому аналогичные действия будут предприняты по отношению к эстонской диппмиссии в РФ.

В российском МИД призвали Эстонию больше не предпринимать меры, которые могут привести к эскалации конфликта, отметив, что в ином случае России придется пойти на ответные шаги. Ранее эстонский МИД не стал выдавать визу дипломату из РФ, ответив тем самым на высылку своего работника из страны.