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Ангела Меркель, немецкий канцлер, заявила, что миграционный кризис, образовавшийся на границе между Польшей и Беларусью, является «гибридным нападением».

В рамках недавнего общения с прессой руководитель немецкого правительства сообщила, что в настоящее время на восточных рубежах ЕС можно увидеть гибридные атаки, в которых в качестве инструментов давления используются нелегалы. Нападения осуществляются на Польшу и Литву со стороны белорусских властей.

Согласно словам Меркель, следует срочно осуществить защиту государственных границ, как это в свое время было сделано на территории Греции. Она добавила, что необходимо также подготовить гуманитарную помощь нелегалам. В СМИ предполагают, что Минск использует туристического оператора «Центркурорт», чтобы переправлять ближневосточных беженцев к европейским границам.

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