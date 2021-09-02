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Владимир Зеленский, украинский президент, в ходе своего визита в Соединенные Штаты, решил посетить Калифорнию. В честь его прибытия здание администрации Сан-Франциско «окрасили» в цвета флага Украины с помощью прожекторов.

Данная информация была опубликована на страничке пресс-службы президентского офиса в «Телеграме». Указывается, что сине-желтая подсветка мэрии была осуществлена по предложению местных властей. В настоящее время речь идет о первом визите украинского лидера в данный штат за всю 30-летнию историю независимости страны.

В СМИ отмечают, что вчера, 1 сентября, Зеленский встретился с Джо Байденом, американским президентом, и провел с ним переговоры. После этого он отправился в Калифорнию, чтобы выполнить несколько встреч с крупными предпринимателями из США. Пока неизвестно, что именно планирует с ними обсудить глава украинского государства.

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