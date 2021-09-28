От того, насколько точные анализы предоставляет медицинское учреждение, зависит здоровье пациента. Поэтому важно выбирать клинико-диагностический центр, оказывающий качественные услуги на протяжении длительного периода. К таким относится компания ЛабСтори, филиалы которой действуют в пяти городах России. Наши пациенты могут сдать анализы в Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Вологде, Пскове и Смоленске. Собственные передовые лаборатории обеспечивают максимально быстрое получение точных результатов.

Какие анализы доступны пациентам в ЛабСтори?

Пройти полную или частичную диагностику организма в дружественной и комфортной атмосфере можно в нашем медицинском центре.

В собственной лаборатории проводятся такие типы исследований биоматериала:

коагулологические;

иммуногематологические;

гормональные;

биохимические;

серологические и другие.

Также при помощи автоматизированных тест-систем можно определить наличие в организме маркеров онкологических заболеваний, нарушений минерального обмена, провести исследования на микроэлементы и металлы. Такие виды диагностики позволяют предупредить развитие патологий и вовремя начать необходимое лечение.

Если у вас нет возможности или желания сдавать анализы в центре, в ЛабСтори предусмотрена услуга выезда медицинского сотрудника на дом к пациенту или в офис. Взятие и транспортировка биоматериала происходят с соблюдением всех необходимых норм, поэтому результаты исследований также отличаются достоверностью.

Какое оборудование используется в учреждении при обследовании?

В компании ЛабСтори при проведении анализов применяется только передовое оснащение. Современное автоматизированное оборудование, используемое в лабораториях, выпущено как отечественными, так и зарубежными производителями.

Узнать определенный вид анализатора, который задействуется при конкретном исследовании, можно, заполнив небольшую форму обратной связи на сайте labstori.ru. На этом же ресурсе для удобства пациентов действует онлайн-запись на прием специалистов, сдачу анализов и получение других медицинских услуг.

Важно. Информация в статье предназначена только для ознакомительных целей. Перед любой процедурой рекомендуется провести консультацию с лечащим врачом.