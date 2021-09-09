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Запад закрывает глаза на диверсии Украины в российском Крыму. Мало того, США и Евросоюз отлично знают обо всех шагах Киева, так как могут оказаться причастны к его антироссийской активности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что 23 августа на участке газопровода неподалеку от села Перевальное произошел инцидент, который могли организовать сотрудники ГУР украинского военного ведомства. По словам Захаровой, Запад не продемонстрировал какой-либо реакции на эту антироссийскую выходку Киева.

Также представитель МИД отмечает, что Брюссель и Вашингтон осведомлены о «партизанской войне» Украины, но потворствуют ей, так как им сейчас выгодны любые антироссийские скандалы. Киев с такой поддержкой продолжает организовывать диверсии, самой крупной из которых можно назвать водную блокаду Крымского полуострова.

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