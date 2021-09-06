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Марин Ле Пен, возглавляющая французскую партию «Национальное объединение», высказала соболезнования в связи со смертью известного актера Жана-Поля Бельмондо. Она отметила, что с потерей великого артиста Франция теряет часть элегантности, которой давно нет в современном кино.

«Жан-Поль Бельмондо… был легендарным актером и каскадером. С его кончиной мы теряем часть той старомодной французской элегантности, которой так не хватает кино. Как грустно», – отметила Ле Пен в своем Твиттер-аккаунте.

Напомним, что 89-летний Бельмондо умер 6 сентября, о чем сообщил его адвокат. Актер хорошо известен по таким французским фильмам, как «Профессионал», «Игра в четыре руки», «Великолепный», «На последнем дыхании», «Чудовище», «Вне закона» и множеству других.

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