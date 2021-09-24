Власти Мальты разрешили туристам, которые поставили вакцину от коронавируса, въезд в страну.

Как сообщается, недавно был обновлён список стран, граждане которых могут посетить Мальту, если они полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Для въезда в страну придётся предъявить сертификат. Но уточняется, что вакцина должна быть поставлена та, которая была одобрена в Европе. Новые правила действуют с 23 сентября.

Таким образом, туристы, поставившие любую из российских вакцин, в Мальту попасть не могут. В настоящее время ни одна из разработанных в России вакцин не была одобрена на Западе.

Также в Мальту можно въехать с отрицательным ПЦР-тестом, но это возможно лишь с нетуристическими целями при наличие специального разрешения.

Ранее мы сообщали о то, что Турцию могут вновь закрыть для российских туристов. Но на этот раз причиной может стать позиция Анкары по выборам в Крыму.