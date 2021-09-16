Александр Лукашенко, белорусский лидер, в рамках саммита ОДКБ, состоявшегося в Душанбе, заявил о том, что на западных рубежах организации заметно обострилась обстановка.

Согласно его словам, Соединенные Штаты наращивают свое военное присутствие в восточноевропейских государствах, а Североатлантический альянс продолжает увеличивать свой боевой потенциал в данном регионе. В результате уровень напряженности в западной части ОДКБ значительно возрос.

Глава белорусского государства также напомнил, что в текущем году западный военно-политический блок осуществил в прибалтийских странах и на Украине множество военных маневров. Их общее количество за последние годы выросло более чем в 2 раза. К ним привлекается от 60 000 до 110 000 военных. Все это приводит к увеличению риска провокаций на границах.