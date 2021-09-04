Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские двигатели РД-180 в американских ракетах Atlas V заменят новейшей силовой установкой BE-4. Сейчас на американских складах остался лишь один носитель с мотором из РФ. Как только его продадут, партнерство с Москвой в данной сфере будет завершено.

Представители корпорации United Launch Alliance, в которую входят производители ракет Boeing и Lockheed Martin, рассказали, что раньше на стартовых ступенях упомянутых носителей ставили исключительно российские двигатели РД-180. Они полностью устраивали конструкторов своей надежностью, относительной простотой и низкой ценой.

В апреле 2021 года компания «Энергомаш» поставила United Launch Alliance шесть силовых агрегатов РД-180. Больше поставок не планировалось, поэтому США разработали собственную первую ступень для Atlas V с отечественными BE-4.

Вам может понравиться

Талибы расстроились из-за выведенных из строя американских вертолетов в аэропорту Кабула

Соединенные Штаты сильно расстроили талибов (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации). Они вывели из строя все вертолеты в аэропорту Кабула, из-за чего боевики почувствовали себя жертвами обмана

Появились реальные кадры первых боев между талибами и силами сопротивления

В Сети появились первые снимки и видеоматериалы, показывающие бои в провинции Парджшер между силами сопротивления под руководством Ахмада Масуда и талибами (представители запрещенного в России радикального движения «Талибан»). Авторы записей

Массовые увольнения летчиков могут привести к скорому исчезновению ВВС Украины

Буквально через несколько месяцев украинские ВВС могут прекратить свое существование. Связано это с массовыми увольнениями военных летчиков, пишет российское издание LIFE. Авторы публикации называют ключевые причины ухода лучших специалистов со
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 сентября – небольшая облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 16 °C | Королев: погода, 4 сентября – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 4 сентября – ясно, до 20 °C |