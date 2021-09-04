Российские двигатели РД-180 в американских ракетах Atlas V заменят новейшей силовой установкой BE-4. Сейчас на американских складах остался лишь один носитель с мотором из РФ. Как только его продадут, партнерство с Москвой в данной сфере будет завершено.

Представители корпорации United Launch Alliance, в которую входят производители ракет Boeing и Lockheed Martin, рассказали, что раньше на стартовых ступенях упомянутых носителей ставили исключительно российские двигатели РД-180. Они полностью устраивали конструкторов своей надежностью, относительной простотой и низкой ценой.

В апреле 2021 года компания «Энергомаш» поставила United Launch Alliance шесть силовых агрегатов РД-180. Больше поставок не планировалось, поэтому США разработали собственную первую ступень для Atlas V с отечественными BE-4.