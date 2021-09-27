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Заявления бывшего посла Китая при ООН Ша Цзукана о необходимости изменить военную доктрину и первыми наносить ядерный удар по противнику – это только слова, уверен военный эксперт Виктор Литовкин. В беседе с порталом «ПолитРоссия» он пояснил, что сами по себе заявления не таят в себе каких-либо рисков. Опасны действия.

По словам эксперта, Китай, как и остальные ядерные державы, отлично понимает, чем закончится ядерный удар по странам нового военно-политического союза AUKUS. Поэтому даже если он изменит доктрину и внесет в нее пункт о нанесении удара первым, то вряд ли станет просто так нажимать красную кнопку.

Ядерная атака приведет к ответному удару противника и запустит цепную реакцию. Поэтому от нее пострадают не только Китай, Австралия, США и Великобритания, но и другие страны, включая Россию. Последствия такой атаки станут для человечества катастрофой и это понимают все.

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