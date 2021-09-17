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В информагентстве Die Welt отмечают, что за 10 дней до начала выборов в бундестаг разрыв между СДПГ и блоком фракций ХДС/ХСС («Союз») начал сокращаться.

Отмечается, что аналитиками был проведен социологический опрос на тему политики, в рамках которого удалось выяснить, что рейтинг социал-демократов за неделю увеличился на 1 пункт до 26 процентов. Но за аналогичный отрезок времени показатель «Союза» возрос на 2 пункта до 22 процентов.

Специалисты отмечают, что слегка улучшились позиции Армина Лашета, кандидата на пост немецкого канцлера от партии ХДС – его рейтинг поднялся до 10 процентов. Однако он все равно сильно отстает от Олафа Шольца, представителя СДПГ, за которого собираются проголосовать 40 процентов опрошенных. Анналену Бербок из фракции «Союз 90/Зеленые» поддерживают 13 процентов респондентов.

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