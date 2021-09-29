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Ракеты Р-30 «Булава», которыми вооружат российские подводные лодки, помогут пресечь американские провокации, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он заявил, что после создания военно-политического блока AUKUS США получили нового союзника в лице Австралии. Передача ей атомных подводных лодок, вооруженных стратегическими ракетами – это лишь вопрос времени, но Россия уже готова к отражению любых провокационных действий.

Она вооружает свои АПЛ и дизель-электрические подводные лодки не только ракетами «Булава», но еще и крылатыми «Калибрами-ПЛ», гиперзвуковыми «Цирконами» и противокорабельными «Ониксами».

Также РФ напряженно работает над созданием систем предупреждения о ракетных атаках и обнаружения субмарин потенциального противника. Поэтому подводные лодки AUKUS будут своевременно найдены в любом месте Мирового океана и взяты на прицел российских АПЛ.

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