Если Украина не будет выполнять Минские соглашения, встречи в «нормандском формате» не имеют никакого практического смысла, заявил глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров. Он также отметил, что требования Киева по возвращению именно к этому формату являются «внешнеполитической шизофренией».

Лавров заявил, что Украина один за одним принимает законы, которые делают невозможным исполнение Минских соглашений. Она фактически запретила использование русского языка на территории страны, а также обсуждает совершенно не соответствующие ранее достигнутым договоренностям законопроекты об амнистии на Донбассе, о проведении выборов, об особом статусе региона.

Ранее Сергей Лавров также раскритиковал попытки Украины ввести в «нормандский формат» США, Польшу или Великобританию. Также он заявил, что подобные действия Киева представляют собой оскорбление Германии и Франции.