Россия не намерена использовать силовые методы для защиты русскоязычных граждан за рубежом. Вместе с тем она отлично знает об их проблемах и готова в любом момент призвать к ответственности те страны, которые пытаются как либо притеснять население, говорящее на русском языке.

Такое заявление сделал глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров на встрече с педагогическим сообществом в Петербурге. Он пояснил, что МИД регулярно отправляет сообщения о проблемах русскоязычного населения других стран западным дипломатам. При этом вызывает недоумение полное игнорирование подобных заявлений по Украине. По мнению Лаврова, Запад использует пресловутые двойные стандарты.

Между тем, право на использование русского языка и гарантии для населения, которое говорит на нем, прописано в Конституции Украины. Полностью игнорируя это, власти страны устроили настоящую дискриминацию, которую можно назвать общенациональным бедствием. Лавров отметил, что открытую войну русскому языку объявила также Прибалтика. В остальных странах примеров откровенного притеснения русскоязычного населения гораздо меньше.