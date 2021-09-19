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России и другим странам нужно срочно задуматься над созданием новой вакцины от коронавирусной инфекции на основе штамма «Дельта», уверен иммунолог Владислав Жемчугов. Он пояснил, что вирус уже сейчас начинает уклоняться от коллективного иммунитета и эффективность имеющихся вакцин стремительно снижается.

По словам Жемчугова, изначально все вакцины создавались на основе уханьского штамма. Если сейчас проверить их эффективность, она составит не более 60 процентов, так как вирус мутирует и учится уклоняться от воздействия препаратов. Нельзя исключать и такого варианта, при котором патоген изменил белки, на которые формируется иммунный ответ.

Эффективность вакцин будет падать и дальше, поэтому сейчас нужно разрабатывать препарат на основе штамма «Дельта». Это позволит создать проблемы инфекции и снова уменьшить количество зараженных. В настоящий же момент люди повторно инфицируются вирусом даже в том случае если сделали обе инъекции.

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