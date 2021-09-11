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Портал Avia.Pro, который постоянно следит за обстановкой в Сирии, рассказал об атаке курдов на военный объект протурецких боевиков. Сообщается, что в результате мощнейшего удара был уничтожен склад с боеприпасами, а также два бронетранспортера и три танка.

Авторы поясняют, что проамериканские курды проделали огромную работу, чтобы подорвать объект своих противников. Они прорыли длинный тоннель в грунте, а затем под ним взорвали бомбу высокой мощности.

Удар не только уничтожил бронетехнику, но и унес жизни 10 джихадистов и 12 военнослужащих армии Турции. Практически сразу после этого в населенный пункт Африн прибыло подразделение турецкого спецназа.

Эксперты портала сообщают, что официальной информации об атаке не поступало ни с турецкой, ни с американской стороны. Кроме того, неизвестно, связано ли прибытие спецназовцев именно с атакой курдов или они планируют проведение какой-то другой операции.

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  • 09.09.2021
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