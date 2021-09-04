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Телеканал Adult Swim на своей Twitter-странице опубликовал новый проморолик мультсериала «Рик и Морти».

Проморолик представляет будущие серии мультсериала, но он не выполнен, как можно было ожидать, в мультипликационном стиле – в коротком видео главных персонажей проекта сыграли настоящие актёры. Так, Рика и Морти в проморолике сыграли Кристофер Ллойд и Джейден Мартелл соответственно.

Отмечается, что Ллойд наиболее известен благодаря исполнению роли учёного Эмметта Брауна из трилогии «Назад в будущее». Другими известными проектами с его участием являются фильма «Кто подставил кролика Роджера», «Семейка Аддамс», «Пролетая над гнездом кукушки».

Роль Морти исполнил Джейден Мартелл, известный по фильмам «Защищая Джейкоба», «Книга Генри». Также он исполнил роль молодого Билла Денбро в фильмах «Оно» и «Оно-2».

Недавно представители интернет-кинотеатра Okko назвали десять самых популярных российских фильмов, которые вышли в прокат в 2020-2021 годах. Первое место занял фильм-сказка «Последний богатырь: Корень зла».

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