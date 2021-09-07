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Красноярская группа «Яхонт» исполнила композицию, которая посвящена баллистической ракете «Сармат». Видеозапись исполнения песни представила корпорация «Роскосмос».

Отмечается, что это уже не первая песня коллектива, которая посвящена «Красмашу». К примеру, ранее они пели про межконтинентальную баллистическую ракету «Синева».

Слова песни про МБР “Сармат” написал Александр Солусенко, которые много лет проработал на Красмаше. Он отметил, что сарматы являлись древним народом, которые защищали свою страну. Автором музыки является участник группы Андрей Иголкин. По словам солиста группы, песня получилась очень сильной и музыкально выразительной.

Впервые песня была представлена ещё 21 августа, когда Красмаш посетил Дмитрий Рогозин.

Ранее мы сообщали о том, что ракета “Сармат” сможет гарантировать России ядерный щит на 30-40 лет. В настоящее время ведутся работы по завершению ракеты.

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