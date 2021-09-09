В информагентстве The Drive отметили, что беспилотное судно американских ВМС, являющееся частью проекта «Призрачный флот», осуществило пуск ракеты SM-6.

Отмечается, что на данный момент времени ВМФ США обладает всего двумя подобными кораблями. Соответствующая военная программа проходит вторую стадию, которую планируют закончить в первые месяцы следующего года. Затем надводные беспилотники официально поступят на вооружение флота.

С помощью этих кораблей Пентагон дал примерное представление того, как будет выглядеть флот США в будущем. Речь идет о значительном количестве небольших беспилотных судов, оснащенных модульными пусковыми комплексами, способными выпускать новейшие ракеты. Что касается SM-6, то данный снаряд может устранять воздушные цели и перехватывать МБР.