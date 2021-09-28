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Брендан Маклейн, контр-адмирал американских ВМС, отметил, что созданная недавно боевая группа эсминцев Greyhound, будет противодействовать подлодкам ВМФ РФ.

Согласно его словам, данные военные суда способны осуществлять множество различных задач, включая наблюдение за действиями российских субмарин в Атлантическом океане, и защиту американских территорий с моря. Они будут дислоцироваться на морских базах, расположенных в Вирджинии и Флориде. Ее приведут в полную боеготовность уже к следующему лету.

Указывается, что данная группа вначале будет состоять только из двух эсминцев, но уже в январе следующего года к ним присоединяться еще 3 боевых корабля. Эксперты отмечают, что создание этого боевого отряда связано с усилением внимания к Атлантике со стороны России. Маклейн отметил, что соперники США уже начали разворачивать свои силы в данном регионе.

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