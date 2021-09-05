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Сирийские ПВО успешно отразили атаку Израля на пригороды Дамаска, сообщает агентство SANA. Оно отмечает, что ключевую роль сыграли российские зенитно-ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук».

На этот раз Израиль наносил ракетный удар по юго-восточным пригородам сирийской столицы со стороны Бейрута. Несколько ракет достигли цели, но пострадавших от обстрела нет. Остальные боезаряды были успешно перехвачены комплексами противовоздушной обороны российского производства.

Напомним, что Израиль в последнее время чуть ли не ежедневно наносит удары по сирийской территории. Официальный Дамаск заявляет, что подобные действия являются нарушением суверенитета Арабской Республики.

Ранее российские эксперты заявляли, что военнослужащие РФ помогли Сирии повысить эффективность ее ПВО. Для этой цели большинство комплексов было переведено в автоматический режим работы. Также их объединили в единую систему.

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