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КНР начала вводить экономические ограничения в отношении государств, действия которых идут вразрез с ее внешней политикой. Они затронули даже страны постсоветского пространства.

Отмечается, что Китай недавно отменил прямые контейнерные поставки по железной дороге в Литву. Это стало его ответом на решение литовских властей позволить открыть в Вильнюсе диппредставительство Тайваня, который китайцы считают своим регионом. Пекин также решил перестать закупать у литовских производителей древесину и пищевую продукцию.

Европейские власти при этом подвергли критике давление КНР на Литву. Этот шаг также осудили в Соединенных Штатах. Эксперты отмечают, что Пекин начал «торговую войну», которая может негативно отразиться на всем Европейском Союзе. В Брюсселе опасаются, что Китай организует отдельную сферу торговли, из которой исключат Европу.

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