На предприятии «Прогресс» в Приморье побывала делегация от китайского Минобороны, которая интересовалась возможностью приобретения вертолетов Ка-52К. По предварительным данным, ВМС НОАК планирует приобрести крупную партию этих машин, чтобы использовать их на своих десантных кораблях.

Вертолеты Ка-52К отлично зарекомендовали себя в Сирии в борьбе с террористами. Не исключено, что именно этот фактор стал решающим для выбора этих винтокрылых машин китайскими военными.

В настоящий момент известно, что Китай намеревается подписать контракт на приобретение 36 вертолетов. Вполне возможно, что позже заказ будет увеличен.

Пекин интересуется не только вертолетами, но и другой российской техникой. Так, командование Народно-освободительной армии Китая выразило восхищение истребителями-бомбардировщиками Су-34 и их универсальными возможностями. Поэтому можно предположить, что КНР планирует заключить контракт на приобретение этих самолетов.