Государства не должны создавать военные блоки, которые нацеливаются на нанесение ущерба третьим сторонам, заявил официальный представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Так он отреагировал на сообщение о создании нового альянса, в который вошли Соединенные Штаты, Австралия и Великобритания.

По словам китайской стороны, появление этого блока подтверждает, что США вместе с новыми союзниками продолжают мыслить категориями холодной войны. Они страдают о идеологических предрассудков и делают все возможное, чтобы сохранить за собой право учить другие страны мира как нужно жить.

Напомним, что новый альянс получил название AUKUS. Лондон, Вашингтон и Канберра заявили, что этот военный блок намерен стоять на страже безопасности Индо-Тихоокеанского региона. На первом этапе сотрудничества австралийский флот получит атомные субмарины с не ядерным вооружением.