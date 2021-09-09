Слова украинского гимна абсолютно не соответствуют красивой и величественной музыке, считает журналист Дмитрий Гордон. Он заявляет, что текст совершенно никуда не годиться, так как в нем множество пессимистических фраз. В гимне должно быть гораздо больше оптимизма вместо «сгинуть наши вороженьки» или «как еще не пропали».

По словам Гордона, мелодия и текст гимна должен давать надежду на будущее, а не сосредотачивать на прошлых неудачах, несчастьях или даже трагедиях. Пессимистичные фразы убивают в гражданах веру в цветущую Украину, поэтому их нужно либо заменить, либо выбросить из слов вообще.

Ранее Гордон предлагал дать Украине новое название «Россия-1». Предлагая при этом называть РФ «Россией-2». По мнению журналиста, это был бы знатный «троллинг Москвы».