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Требование политиков с Украины включить в «нормандский формат» переговоры по транзиту газа через ГТС кажется разумным только для них самих. Все остальные отлично понимают, что такие претензии не имеют под собой никаких оснований, уверен эксперт Центра европейских исследований Владимир Оленченко.

Он поясняет, что украинские политики хотят сделать свою страну официальным иждивенцем России. Причем этот статус, по их мнению, должен быть подтвержден документально, при участии представителей Франции и Германии.

Если Киев хочет продолжить транспортировать газ и после 2024 года, ему нужно контактировать с Россией и подписывать соответствующие контракты. Если же он намерен и дальше жаловать на «плохую Москву», которая не хочет продолжать его кормить, то никакого результата добиться не получится.

Идея включить транзит газа через Украину в «нормандский формат», возникла у главы ОПУ Андрея Ермака. Он заявил, что «Северный поток-2» является «угрозой национальной безопасности» страны, поэтому вопросы о нем должны рассматриваться в расширенном составе.

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