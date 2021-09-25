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Киев закрыл зону для учений, но российский самолет-разведчик нарушил порядок использования воздушного пространства. Такое заявление сделал начальник зенитно-ракетных войск Украины Борис Генов, который так и не смог понять, Ил-20 или Су-24МР залетел на запретные территории.

Командование ВВС соседнего государства обвинило РФ в провокации. Оно высказалось в том духе, что самолет якобы сам «напрашивался» на случайное уничтожение, так как пересекал курс советского беспилотника ВР-3 «Рейс». Напомним, что такие БПЛА производства 70-х годов используются Киевом в роли мишеней.

Стоит также упомянуть, что в период с июня по сентябрь текущего года Россию обвинили в невыполнении правил использования воздушного пространства Япония, Эстония и Дания. Речь идет о трех случаях за 4 месяца. В то же время только за последнюю неделю у границ РФ вертелись 47 летательных аппаратов НАТО, в который входят упомянутые выше Дания, Эстония и Япония. На прошлой неделе таких разведывательных крылатых машин было более 80.

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