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Украина задействовала беспилотный аппарат Bayraktar TB2 в операции на Донбассе, пишет портал Avia.Pro. Авторы сообщают, что БПЛА наносил удар по позициям ДНР, однако официального подтверждения этой информации нет. А вот полет турецкого ударно-разведывательного дрона зафиксирован на мониторинговых ресурсах.

Беспилотник был замечен всего в нескольких километрах от столицы самопровозглашенной республики. При этом средства противовоздушной обороны ДНР его почему-то не обнаружили. Впрочем, на вооружении ополчения имеются только устаревшие ЗРК, которые не рассчитаны на работу с современными дронами.

В небо беспилотник поднялся с аэродрома в Николаеве. Он пересек линию разграничения и некоторое время находился неподалеку от нее. После этого, удостоверившись, что беспилотник не определяется радарами ДНР, его подвели практически к самому Донецку.

Можно предположить, что это был тестовый разведывательный вылет «Байрактара». Теперь Украина знает, что он беспрепятственно может добираться до столицы республики, поэтому может использовать дрон для нанесения ударов.

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