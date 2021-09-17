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Военно-политический альянс Австралии, США и Великобритании в основном создавался для противостояния Китаю. Однако это очевидная цель. Помимо нее, AUKUS, который намеревается предоставить Канберре новые атомные подводные лодки, нацеливается на Россию, заявил политолог из Израиля Яков Кедми.

Он напомним, что подлодки должна была строить Франция, но ее не взяли в новый альянс и заодно «отодвинули» от заказа на 90 миллиардов долларов. А все потому, что у Парижа нет никаких интересов ни в Индо-Тихоокеанском регионе, ни на Дальнем Востоке.

Кедми напоминает, что Соединенные Штаты давно разрабатывают два направления для атак на России – Северный Ледовитый океан и Дальний Восток. И именно здесь австралийские подводные лодки помогут им усилить давление и получить превосходство над Москвой.

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