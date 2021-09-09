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Яков Кедми, военный специалист из Израиля, отметил, что в отличие от русских бойцов военнослужащие армии Соединенных Штатов никогда не станут биться до своей смерти.

Согласно его словам, если изучить историю американских вооруженных сил, то можно увидеть, что они никогда не обладали способностью к отстаиванию своих позиций и жесткой обороне. Он напомнил о случае, произошедшем на Филиппинах, когда военные США ушли с поля сражения, хоть и имели численное превосходство.

Эксперт отметил, что русские военнослужащие в отличие от американцев обладают огромной отвагой и смелостью. Кедми вспомнил о сражениях за Сталинград, где такую самоотверженность как у русских еще не встречали ни у одной другой армии мира. На многих зданиях можно было увидеть надписи «умру, но не сдамся», написанные красноармейцами.

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