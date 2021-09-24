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Армин Лашет, который идет на немецкие выборы во главе партии «Христианско-демократический Союз», высказался в поддержку «Северного потока-2». При этом он сделал оговорку, что после ввода газопровода в эксплуатацию не должна пострадать Украина.

На последних дебатах перед выборами Лашет назвал «Северный поток-2» экономическим проектом и заявил, что поддерживает его запуск. По словам кандидата, Германия еще какое-то время будет нуждаться в газе и отказываться от уже готового газопровода нет никакого смысла.

При этом Лашет отметил, что если Россия хотя бы раз поставит под сомнение вопрос с транзитом через Украину или попытается использовать СП-2 для манипуляций, то газопровод будет остановлен.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой Украине и «всей Европе». Сейчас в этой стране работает специальная группа, которая размышляет над последствиями «строительства газопроводов в обход Украины» и над их минимизацией.

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