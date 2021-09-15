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Киев запросил у западных партнеров военную помощь, и она не заставила себя ждать. Канадские военнослужащие передали Украине «подарков» на 4,5 миллиона гривен.

Помощь, которую предоставили в ходе реализации программы UNIFIER, оказалась совсем не той, на которую рассчитывала украинская армия. Канадцы привезли на Украину муляжи ранений, манекены, носилки и прочее оборудование для подготовки медицинского персонала.

Также военнослужащие из Канады провели серию семинаров для украинских медиков. Одной из популярных тем на этих мероприятиях была гендерная политика в армии Украины, которую предложили реализовывать, ориентируясь на канадский опыт.

Напомним, что ранее на Украине заявили, что собираются воевать с российскими кораблями с использованием минных заграждений. В России отметили, что подобные заявления Киев делает от бессильной злобы.

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