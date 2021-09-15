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Украина бьется в агонии от собственной слабости и бессильной злобы. Только этим можно объяснить заявления о минной войне против российских боевых кораблей, объяснил в беседе с журналистами издания «РИА Новости» бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов.

Так он прокомментировал заявления директора НПК «Кливер» Оксаны Врублевской о том, что приобретение мин Киевом обойдется гораздо дешевле, чем ремонт российского крейсера или другого корабля.

По словам Комоедова, Врублевская не открыла ничего нового, идея минной войны родилась еще во время Первой мировой. Но Киев при всем желании не сможет реализовать ее, так как у него не хватит денег даже на покупку мин.

Адмирал также отметил, что Киев бесится от злобы, хотя отлично понимает, что воевать с ним никто не собирается. Однако Россия не намерена оставлять в беде своих союзников и себя тоже не даст в обиду.

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