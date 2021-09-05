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В ходе марафона общества «Знание» президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы Россия дважды не распадалась на протяжении прошлого столетия, численность ее населения могла составлять 500 миллионов человек.

Глава государства напомнил, что первый распад состоялся в 1917 году, когда состоялась Октябрьская революция. Тогда от Российской империи осталось очень мало, но она все же сумела восстановиться. В 1991 году развалился Советский Союз, что стало вторым крупным распадом.

Сейчас, по словам президента, в России живет 146 миллионов человек. Но если бы не революции, то численность перевалила бы за полмиллиарда. Это реальная совокупная мощь страны, которая еще и увеличивается в геометрической прогрессии.

Слова президента прокомментировал публицист Егор Холмогоров. Он заявил, что на России негативно отразились события 1917 года. Если бы не они, РФ превратилась бы в сверхдержаву. Причем не с навязанной коммунистической, а с собственной идеологией. То есть, она была бы мощным индустриальным государством на культурном подъеме. Однако резня друг с другом, которую представляла собой революция, полностью уничтожила эту перспективу.

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