Команда разработчиков Sikorsky-Boeing не только на высоком качественном уровне поддерживает вертолеты Apache, Black Hawk и Chinook, ставшие культовыми в Соединенных Штатах, но еще и работает над новейшей винтокрылой машиной Defiant X. Этот штурмовой самолет дальнего действия привлекает внимание уникальным внешним видом и мощными боевыми параметрами, пишут журналисты издания Janes. Их публикация представлена в переводе портала Discover 24.

«Сегодня команда Defiant завершила и представила предложение для конкурса FLRAA, объявленного американской армией. Она предлагая отличные трансформирующие возможности, которые обеспечивают критически важный приоритет модернизации армии и продвигают будущее армейской авиации. При этом финансовые риски от внедрения этого штурмового самолета будут минимальными», говорится в совместном заявлении гендиректора Sikorsky Пола Леммо и представителя компании Boeing Марка Черри.

Напомним, что команда Sikorsky-Boeing конкурирует с компанией Bell за победу в программе Future Vertical Lift. Она предполагает создание замены ударным вертолетам «Апач», которые будут выводиться из эксплуатации в 2040 году, а также транспортным винтокрылым машинам UH-60 Black Hawk. Их списание намечено на 2030 год. Кроме того, к 2060 году потребуется разработать еще и альтернативу для разведывательного вертолета Boeing CH-47 Chinook.

Sikorsky-Boeing уже разработала предложения для торгов в виде универсального штурмового самолета с вертикальным взлетом и посадкой Defiant X. Компания Bell намерена составить конкуренцию, продвигая свой конвертоплан V-280.