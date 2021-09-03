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Уничтожение путем разрезания на мелкие кусочки с помощью шредера, почти в 4 раза повысило стоимость картины «Любовь в мусорном баке» анонимного художника Бэнкси. Полотно, которое получило широкую известность под названием «Девочка с шаром», выставили на торги на аукционе Sotheby’s.

Изначально картину приобрели за 1,04 миллиона фунтов. Но после того, как покупатель был объявлен, заранее встроенный в рамку шредер ее уничтожил. Впрочем, полностью сделать этого не удалось, так как устройство сломалось и оставило нетронутым половину произведения.

Во второй раз уже изрезанное полотно выставили на торги со стартовой ценой в 4 миллиона. При этом покупательница, которая боролась за него в первый раз, продолжила это делать и во второй, несмотря на уничтожение части шедевра. Одновременно с этим она продала другую картину Бэнкси, которая входила в ее коллекцию.В настоящий момент неизвестно, кому достанется полотно после обработки шредером.

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