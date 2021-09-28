Самым большим «пробелом» армии США в потенциальном конфликте с Китаем или Россией были объявлены системы борьбы с крылатыми ракетами и крупными ударными беспилотниками. Новый контракт Пентагона на разработку крылатых ракет-перехватчиков для армейской интегрированной системы ПВО/ПРО составил сумму 237 миллионов долларов. По итогам соревновательных стрельб перед заключением этого контракта Система Enduring Shield от Dynetics (дочерней компании Leidos) была официально признана победителем знаменитого израильского «Железного купола».

Как сообщает американское военное издание Breaking Defense, Dynetics поставит 16 прототипов пусковых установок, 60 прототипов полевых перехватчиков и универсальные зарядные контейнеры по контракту сроком на два с половиной года. По словам генерал-майора Роберта Раша, руководителя Управления по ракетам и космосу, первая батарея прототипов пусковых установок, включающая 12 пусковых установок, будет доступна к четвертому кварталу 2023 финансового года. Последующий контракт на производство систем ПВО/ПРО для армии США будет включать около 400 пусковых установок.

«Всего мы получим 16 установок, потому что некоторые из них станут тестовыми активами, а некоторые из них в результате наших испытаний будут потенциально уничтожены, поскольку мы проводим мероприятия по обеспечению живучести», – пояснил Раш.

Компания Dynetics превзошла партнерство Rafael и Raytheon, в котором использовалась модернизированная версия израильской системы ПРО Iron Dome («Железный купол»). Минувшим летом эти две системы участвовали в соревновательных стрельбах на полигоне White Sands. Команда Dynetics использовала наземную ракету класса «воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder, а команда Rafael-Raytheon использовала модифицированную версию перехватчика Iron Dome, известную как SkyHunter.

Обеим командам было дано по три выстрела, а само соревнование последовало за годом компьютерного моделирования и испытаний оборудования в армейских лабораториях. Частично оценка заключалась в том, насколько совместимы системы с Интегрированной системой боевого управления противовоздушной обороной (IBCS).

Раш сообщил журналистам, что эти стрельбы была предназначены для предоставления данных поставщикам, поскольку они формулировали окончательные предложения, и подчеркнул, что это не было основным мероприятием по выбору поставщика.