Италия вскоре может оказаться в авангарде военных инициатив под руководством НАТО, приняв на вооружение крылатые ракеты для потенциальной прямой угрозы России и, возможно, даже Ирану. Об этом сообщает итальянское издание Antimafia Duemila. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Новые «оперативные требования» ВМФ для получения финансирования, утвержденные адмиралом Джузеппе Каво Драгоне, включают поставки крылатых ракет с дальностью действия более 1000 км для вооружения подводных лодок класса U-212 и фрегатов Fremm, находящихся в Средиземном море. Одним из наиболее вероятных кандидатов для закупки является американская ракета «Томагавк», которая в ее пятой версии имеет дальность действия 1600 км и несет около полутонны взрывчатого вещества.

Эта ракета также оснащена навигационной системой, основанной на GPS с помощью спутникового наведения, как с защитой от электромагнитных помех, так и с возможностью смены целей даже во время полета. На заключительных этапах полета тепловизионный датчик определяет форму цели, управляя маневрами уклонения, чтобы избежать встречи с самолетами-истребителями. Стоимость одной ракеты составляет 1 миллион евро: скромные затраты с учетом растущих военных расходов Италии, которые в этом году достигнут 25 миллиардов евро и увеличатся на 8% по сравнению с предыдущим годом.

Этот выбор способен напомнить самые мрачные годы «холодной войны», когда американские «Томагавки», оснащенные ядерными боеголовками, были развернуты в Комизо против Советского Союза.

Реорганизация вооруженных сил в наступательном ключе стартовала объявлением о поставках первых вооруженных беспилотных летательных аппаратов для Италии, с программой расходов в размере 168 миллионов евро. Министерство обороны подтвердило наличие на вооружении итальянских ударных дронов Reaper, которые ранее использовались вооруженными силами США в войне в Афганистане. Очень серьезный факт, который вызывает вопросы о том, каковы на самом деле военные намерения и цели страны.

Однако в случае с крылатыми ракетами ставки намного выше и опаснее: по признанию адмирала Джузеппе Каво Драгоне, новые системы вооружения, кроме обеспечения большего стратегического веса в таких вопросах, как спорные с Турцией области у берегов Кипра, будет «иметь важное значение для борьбы с новыми электронными крепостями, построенными прежде всего русскими», то есть с зонами, защищенными экранами радаров и противокорабельными ракетными батареями.

Казалось бы, явная ссылка на российский порт Тартус в Сирии, который сегодня может принять до одиннадцати военных кораблей в сопровождении подводных лодок, способных запускать ракеты «Калибр» с дальностью до 2000 км. Многоуровневая система обороны, установленная Москвой в этом районе, состоит из трех уровней: на крайнем уровне развернуты С-400 «Триумф» и С-300В4. Промежуточный уровень базируется на крейсерах класса «Слава», в основном это ЗРК С-300ФМ и Бук-М2Э, оба средней дальности. Внутренний уровень защиты обеспечивают наземные комплексы ближнего действия «Оса-АКМ», С-125 «Печора» и «Панцирь-С2».

База в Тартусе предлагает России отличную проекцию силы на весь Средиземноморский бассейн с возможностью обеспечения материально-технической поддержки российского флота без необходимости транзита через Босфор.

В этом сценарии Италия позиционирует себя для прямой конфронтации с Россией с одобрения НАТО. Таким образом, итальянцы остаются в первых рядах евроатлантических «канонерских лодок» против остального мира. Это не инициатива Италии по защите своих интересов, а все тот же старый процесс: пойти по воинственным стопам заморского хозяина.