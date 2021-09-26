Неподалеку от границ воздушного пространства России над Тихим океаном был замечен стратегический бомбардировщик американских ВВС В-52Н. На его перехват были подняты истребители Су-35С, которые входят в состав дежурных сил противовоздушной обороны ВВО, сообщил Национальный центр управления обороной.

Истребители идентифицировали американский самолет, после чего сопроводили его над Тихим океаном, не допустив попыток нарушения государственной границы РФ.

Центр отмечает, что полет российских истребителей осуществлялся в строгом соответствии установленных международных правил использования воздушного пространства. После того, как B-52H удалился на безопасное расстояние от границы России, самолеты вернулись на свой аэродром.

Напомним, что американская боевая авиация все чаще появляется у российских рубежей. В основном это разведывательные самолеты, которые проводят миссии у Крымского полуострова и Калининградской области.