Эксперты издания The National Interest составили список самых худших американских истребителей.

В список вошёл Bell P-59 Airacomet, который был построен ещё в 1940-е годы. Он не имел плюсов перед обычными самолётами, а в чём-то был даже хуже. Его максимальная скорость составляла около 660 км/ч.

Также был отмечен Vought F7U Cutlass, выпускаемый в конце 40-х – начале 50-х годов. У него имелись недочёты с гидравликой и маломощная силовая установка. Также в список был включён Grumman F-11 Tiger, который использовался до начала 60-х годов. Истребитель имел проблемные двигатели, но больше всего он запомнился тем, что однажды сбил сам себя.

Поступивший на службу в 1956 году Convair F-102 Delta Dagger не мог набирать скорость более 1 Маха. Улучшенная версия могла разгоняться максимум до 1,22 Маха.

Также в список был включён F-35, который, как было заявлено, нельзя назвать плохим, однако он отстаёт от технологий. По словам экспертов, с современными угрозами истребитель может и не справиться. Кроме того, он очень дорогой.

Ранее мы сообщали, что боевые самолеты F-35 перестали успевать за российскими и китайскими комплексами ПВО. Об этом заявили журналисты издания Bloomberg.