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В информагентстве Bloomberg отметили, что боевые самолеты F-35 американских ВВС начали не поспевать за китайскими и российскими комплексами противовоздушной обороны.

Журналисты тщательно изучили новый отчет палаты представителей США, в котором указано, что следует продолжить проект по покупке истребителей пятой генерации. На эти цели планируется потратить примерно 398 000 000 долларов. Однако в документе при этом указано, что самолеты-невидимки удастся использовать в миссиях, направленных против стран, обладающих современными интегрированными системами ПВО, лишь в том случае, если у F-35 будет полностью обновлено ПО.

Авторы материала предполагают, что данная информация указывает на то, что этот истребитель уже не соответствует возможностям новейших систем ПВО, которыми обладают потенциальные враги Соединенных Штатов. Американские чиновники объясняют свою позицию тем, что F-35 все еще никак не показал себя против современных комплексов России и Китая.

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