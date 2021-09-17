Российская супермодель Ирина Шейк впервые высказалась насчёт слухов о романе с рэпером Канье Уэстом.

Как отмечается, слухи о том, что Шейк встречается с Уэстом, бывшим супругом американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, начались в мае 2021 года. Сообщил об этом анонимный источник. Отмечается, что пару замечали вместе – так, они отметили день рождении рэпера, также их видели вместе во Франции на романтической прогулке.

Комментируя эти слухи, Шейк заявила, что затем начнутся слухи о том, что она встречается со своим швейцаром, а послезавтра это будет кто-то ещё. Модель отметила, что в её жизни всегда что-то происходит, однако она предпочитает не распространяться на этот счёт и держать происходящее в секрете от общественности.

Недавно Ирина Шейк подверглась критике за свой наряд, в котором она пришла на мероприятие Bulgari x B.Zero1. Так, модель выбрала чрезмерно тесный корсет.