Совместные учения Азербайджана и Турции «Нерушимое братство-2021», которые по интенсивности превзошли прошлогодние, инцидент с иранскими фурами на территории Армении и оскорбительные заявления Баку в адрес Ирана совершенно не понравились Тегерану. Под видом собственных маневров он стянул к границе с Азербайджаном танки, реактивные системы залпового огня и другую технику, а также затеял учебную кампанию с беспилотными аппаратами в приграничной зоне.

Действия Ирана не остались незамеченными для Турции, которая всецело поддерживает Баку. Она практически сразу выдвинула к границе свою технику. Кроме того, на патрулирование рубежей вылетели беспилотники «Байрактар ТБ2».

Кроме того, в СМИ вновь появились заявления о Южном Азербайджане – территории, которая в настоящий момент принадлежит Тегерану и находится в северо-западной части Ирана. В Исламской республике контролируют ситуацию, так как опасаются, что Анкара вполне может организовать «новый Идлиб» с заброской террористов.

Одновременно с этим Армения делает заявления о необходимости наладить отношения с Турцией. Вполне вероятно, что Ереван и Анкара сделают шаги навстречу друг другу при посредничестве России и Грузии. Единственным пострадавшим в этом случае окажется Иран, несмотря на свой полный нейтралитет в конфликте между Арменией и Азербайджаном.