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В информационном агентстве Iran International отметили, что «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) передал Ирану вооружение, произведенное в Соединенных Штатах.

Согласно словам авторов статьи, если изучить текущие взаимоотношения между США и Ираном, то можно говорить о том, что боевики передали американскую военную технику одному из основных противников американцев на Ближнем Востоке. Указывается, что иранцы получили несколько внедорожников Humvees и танки. Очевидцы отмечают, что заметили боевые машины неподалеку от иранского поселения Гермсар.

Однако в Тегеране пока никак не прокомментировали данную информацию. Ранее в СМИ сообщили, что Пентагон оставил в Афганистане вооружение на сумму почти 85 миллиардов долларов. Изначально оно принадлежало афганским правительственным силам, но теперь перешло в руки радикалов.

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