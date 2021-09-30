Инвестор Джереми Грэнтэм заявил, что США ждёт очередной экономический кризис. Об этом он сообщил в интервью с CNBC.

По словам инвестора, в настоящее время на фондовом рынке США есть «безумный пузырь». Как он считает, этот пузырь даже больше, чем в 1929 году, когда произошла Великая депрессия. ВВП США тогда сильно упал – до 56 миллиардов долларов в 1933 году, тогда как в 1929 году ВВП страны составлял 103,9 миллиарда долларов. Кроме того, на 40% снизился уровень промышленного производства, а безработица достигла 25%.

Сейчас, как заявил Грэнтэм, цены на многие товары, а также на акции и недвижимость переоценены. По его мнению, пузырь лопнет уже в скором времени. Некоторое время рынок ещё сможет удерживать свои позиции, но обрушение всё же произойдёт.

Также инвестор указал, что сейчас рынок слишком оптимистичен, и игнорирует то, что данные оборачиваются против него, как это происходит в настоящее время.

Ранее мы сообщали о том, что в Пекине создали новую фондовую биржу. Она предназначена для поддержки средних и небольших компаний.